استطلاع: الأوروبيون لا يثقون بالولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو نصف المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكا موثوقا به.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "YouGov" ونشرت نتائجه عدة صحف أوروبية، بينها "إل بايس" الإسبانية، فإن 45 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكا موثوق به للاتحاد الأوروبي، فيما أعرب 17 بالمئة عن الثقة بالشراكة مع واشنطن، ولم يعط 29 بالمئة جوابا واضحا.

واعتبر 47 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش خاص به، بينما يعارض ذلك 21 بالمئة.

أما الأخطار التي تهدد أمن الاتحاد الأوروبي، فيرى 40 بالمئة من الأوروبيين أن روسيا تمثل خطرا على الاتحاد، و31 بالمئة أن الصين تمثل خطرا، مقابل 24 و28 بالمئة على التوالي، ممن لا يرون تهديدا على أمن الاتحاد من قبل روسيا والصين.

كما أعرب 43 بالمئة عن قناعتهم بوجود تهديد على عمل آليات الاتحاد الأوروبي في الأحزاب الشعبوية. ويعارض هذا الموقف 16 بالمئة من المواطنين.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 16 إلى 29 أبريل الماضي، وشارك فيه 8021 مواطنا من 8 دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.