تفاهم بين جامعة حماة وغرفة صناعة حماة لتبادل الخبرات والبحوث

حماة : مختار سلهب

وقعت غرفة صناعة حماة مع جامعة حماة أمس مذكرة تفاهم في مقر غرفة الصناعة بحضور رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان ورئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو تناولت أسس وشروط تبادل الخبرات والبحوث العلمية .

واستندت المذكرة الى المادة 12 الفقرة يد من قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 6 لعام 2006 حول أهداف الجامعة في التفاعل مع المجتمع والمؤسسات الاقتصادية وبينها غرفة صناعة حماة التي تعتمد استراتيجية التعاون مع الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية للارتقاء بالصناعة وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل للخبرات الأكاديمية ولرغبة الطرفين في تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتطوير والتنمية .

وتنص المذكرة على أن الغاية منها هي الربط الوثيق بين الجامعة والقطاع الصناعي بما يخدم التنمية المستدامة في محافظة حماة على أن تكون أهدافها ملائمة لاستقبال خريجي الجامعة في سوق العمل والاستفادة من البحث العلمي الجامعي في التنمية الصناعية ورفع السوية المعرفية للعاملين في القطاع الصناعي ودعم الجانب العملية والتدريبي للطلاب خلال فترة الدراسة بزيارات وستاجات ميدانية في المنشآت الصناعية التابعة لغرفة الصناعة .

ونصت المذكرة على أن يتعاون الفريقان بأسلوب تشاركي مع تحديد الأدوار والمؤسسات المشتركة وتشكيل لجنة إشراف تضم ستة أعضاء من أصحاب القرار منصفة بين الجانبين تكون مهمتها الإشراف على الأنشطة وتقييم الأداء وتطويره وتقديم تقارير نصف سنوية لمجلسي الجامعة وإدارة الغرفة .

ويلتزم الطرفان الموقعان على المذكرة بتحديد المشكلات الصناعية والفنية والانتاجية من قبل غرفة الصناعة لتكون هدفاً بمشاريع بحثية لأساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا وبالتالي تحقيق حلول مناسبة لها تخدم العمل الصناعي ويكون الدعم المالي من الصناعيين إضافة لتنفيذ ورشات عمل حول مواضيع صناعية أو تطوير منتجات وتتبنى الغرفة بعض الطلبة المتميزين والمبدعين بالاتفاق مع الجامعة لتطوير الشراكة بين الجانبين .

وذكر رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن المذكرة تتضمن مشاركة الصناعيين بشكل فعال في أنشطة الجامعة ومؤتمراتها العلمية والبحثية والمعارض وورشات العمل وغيرها .

يضاف الى ذلك إعداد برامج دورات تدريب للخريجين والكوادر العاملة في القطاع الصناعي لتطوير المهارات ومواكبة التقدم العلمي والسماح للطلاب الجامعيين بتنفيذ ستاجات تدريب لمدة شهر بأجور تشجيعية من غرفة الصناعة وتقوم الجامعة بإجراء التحاليل المخبرية للقطاعات الصناعية (التحاليل الجرثومية والكيميائية والحموضة والبيروكسيد وتركيب الزيوت ...الخ) مجاناً حسب توفر المواد الأولية اللازمة لها في مخابر الجامعة .

كما تلتزم الجامعة بدعم المكتب العلمية للغرفة بالدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الصناعي بناء على طلب الغرفة ويتم تقديم الدعم المالي المشترك لتنفيذ أية مشروعات بناء على اقتراح لجنة الاشراف وموافقة مجلسي الجامعة والغرفة ويتعاون الفريقان بالاستفادة من الاتفاقيات والمشروعات التي يعقدها أي منهما مع أطراف أخرى بما ينسجم مع الواقع العملي والاقتصادي واستخدام النجاحات التي تتحقق في تجارب الدول والمؤسسات الأخرى .

واتفق الجانبان على أحكام عامة لتعديل أو إضافة مواد للمذكرة لاحقاً وأن تكون نافذة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو الإلغاء مع مهلة ستة اشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء .