وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للدفاع عن مصالح وأمن بلادنا

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن إيران تتمتع بقوة رادعة قصوى وأن قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي للبلاد.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نجفي خوشرودي في تصريح لوكالة أنباء فارس “إن وزير الدفاع حضر اجتماع اللجنة اليوم وقدم تقريرا عن الحالة الدفاعية للبلاد وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بكامل الجهوزية والوحدة والانسجام للدفاع عن مصالح وأمن البلاد”.

وأشار نجفي خوشرودي إلى أن وزير الدفاع شدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار استراتيجية الأمن القومي تتمتع بقدرات دفاعية عالية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق اليوم أن العمليات التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة “أمر مقلق ومؤسف”، محذرة من مؤامرة لزعزعة استقرار المنطقة.