أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود 14 /5 : يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة من خلال حركته، يرفض الهو بفقاقيع الهواء وقصور الرمال، ينهي أي مشكلة في حياته لان الابتسامة مشرقة على وجهه وتظهر بلطافة، معروف عنه الكفاءة وصفاء الذهن، متمسك، يفكك رموزوعقد، يسطع نجمه ويحص نتائج مرضية إما على صعيد مهني وهناك ترقية لموضع أفضل، أجواء واعدة بشهرة ونجومية، تعزز حضور اجتماعي، تجد من يساعدك، على صيد العاطفة يقع العازب في الحب أو يجد من يلفت انتباهه، تسوية خلافات للبعض، للبعض سفر خارج البلاد

الحمل: يوم ايجابي لكنه مضغوط على صعيد العمل لا تضيع الوقت، كن حريص على تقديم افضل ماعندك ولا تؤجل شي، قد تشعر بجرح معنوي لكنك تفرح بالتغيير والتفاهم مع الاخرين قد تتعرض لبعض المضايقات والمشاجرات المنزلية والعملية، مع انتقال القمر الى برج الميزان هناك بعض المخالفات والمواجهات بانواعها، عقد شراكة وتوقيع اوراق امور تتعلق نافذة وابواب فرج تفتح لك مساء

الثور: تتمتع بروح رياضية وتشعر بالفرح تجاه ابسط الامور، تتنفس الصعداء نهار مناسب لتصحح الاخطاء وتتراجع عن بعض القرارات الغير حكيمة وتتحالف مع الاقوياء، مساء تتحرك ضمن اطار جدول زمني دقيق لا تبعثر جهودك العمل يتراكم عندك فترة ضاغطة مساء

الجوزاء: تعب وقلق يراودك بشأن احد افراد عائلتك، تهتم بشؤون المنزل تستاء بسبب عطل او تاخير، يقترب منك الحظ مساء مع انتقال القمر الى برج الميزان، تتمتع بمواهب وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة تسهر مع الاصدقاء وتاخذ قرارات متنوعة تفرح لربح او مكافاة جراة ومصالحة

السرطان: مبادرة ومشروع جديد تدخل بمجال متطور تبحث عن التجديد، نهارك في فرصة سفر وتنقل من مكان الى اخر، مساء تظهر مسائل مالية منزلية وشخصية ترغب بتجديد منزل تطرأ اعطال مثيرة لاعصابك، مشاكل صحية، تعيد تنظيم او تجديد الاثاث تحتاج للتنازلات والابتعاد عن العرقلة ومخالفات قانونية

الأسد: توظيف مالي وتهتم بحماية وضعك المالي، انتبه من تبذير الاموال الفترة تحملك ربح او مكافاة ومساء كلامك اكثر وضوح يتوقف مصيرك لاي كلمة او مقابلة او تقرير، مقابلات ايجابية ونشاطات استقبال زوار دخول باجواء مفرحة، جيد للدراسة وطلاب مساء

العذراء: القمر ببرجك تسمع اخبار حلوة تستعيد الكثير من الحماس تتجرا على طرح افكار ومبادرات، تؤكد على عتبة امتحانات عملت عليها سابقا، تستعيد حيويتك وتاخذ قرار تحدد توجهك وتسمع جواب تحصل على مرادك، خطوات جديدة تنسيك على صعيد شكلك الخارجي، مع انتقال القمر من برجك الى برج الميزان لا تمنح الثقة العمياء لاي احد امور مالية تظهر عندك

الميزان: نهار يحملك تحديات وحوادث عابرة، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز يوم لا يوجد حماية فلكية لا تعرض نفسك للمخاطر، استرخي ولا تبدا باي مشروع، احذر من الاحتيال ولا تاخذ قرارات، مع انتقال القمر اليك مساء تستعيد جراتك وثقة بنفسك تزداد مواعيدك وتسمع اخبار تتوضح لك مسألة عالقة، فترة جيدة لحسم الامور من المغيب.

العقرب: اطلب مساعدة، تكثر صداقاتك وشعبيتك وتقوم بإنجاز مشاريعك، تحتفل بخبر سار استثنائي، تطمئن لمواكبة بعض الامور في حياتك وخاصة مع الأصدقاء، نهارك سريع الإيقاع، بانتقال القمر للميزان لا تختلط، تفقد الحماسة وتظهر أمور طارئة، تغير مسارك، انتبه من محتالين وفشل مساء

القوس: تكون اليوم بموقع مهم بجو العمل والتركيز، لا تتوتر وتسبب لنفسك إحراج باستطاعتك أن تقدم أفضل ما عندك، تنجز عملك بشكل جيد وناجح، مساء يكون الجو متعاطف وبإمكانك أن تجد دعما لقضيتك وتقدم مساعدة للآخرين، فترة جيدة لحياة اجتماعية تظهر عندك

الجدي: نهارك مطمئن بإمكانك أن تقيّم علاقاتك، نهارك يحتمل اتصالات مهمة وداعمة، فترة جيدة لتهتم بما عندك من مواهب وطاقات وخاصة انك تحصد تأييد وخاصة بحركة الاتصالات، تكبر طموحاتك، مساء كن جاهز لتحمل المسؤولية لتثبت مكانتك. العملية بصبر وموضوعية، احفظ سمعتك الطيبة

الدلو: نهار يحمل امور مالية مشتركة، دعم، ترتفع اسهمك من جديد، تتحمس لتوظيف طاقاتك وتباشر بعمل جديد، وترغب بالتجدد والتطوير، لا تناقش احدا قد توقع على عقود، تأكد من معطيات نهارك، قدرة ذهنية وجسدية كبيرة تتحرك بدائرة واسعة، الفترة القادمة ناجحة ومحظوظة، لا تتكاسل، الحركة لك وتزداد الرغبة عندك بالحركة، عائد من سفر او استقبال وتوديع زوار

الحوت: القمر بالعذراء انتبه من مشاكل جدال لأن طباعك متقلبة،لقاء مهم، الوقت مناسب للاجتماع مع الشركاء، تنجرف وراء انفعال، مساء وضعك أفضل حاول ان تلطف الاجواء حتى تتوصل لاتفاق يرضي من حولك، تهتم بمعاملات ادارية او مصرفية، تفرح بفرصة عمل جديدة