إحباط هجمات ارهابية في ماليزيا

جهينة نيوز:

أعلنت شرطة ماليزيا، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ سلسلة هجمات في العاصمة كوالالمبور وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد قائد الشرطة الماليزية، عبد الحميد بادور، للصحفيين أن معتقلين اثنين من مسلمي الروهينغا من ميانمار، والآخران ماليزي وإندونيسي، مضيفا أنهم شكلوا خلية وضعت خططا لتنفيذ سلسلة جرائم قتل وتفجيرات خلال رمضان.

وأوضح المسؤول أن الخلية خططت لقتل شخصيات بارزة لـ "إهانتها الإسلام والفشل في دعمه"، دون الكشف عن أسماء الأهداف المفترضة.

وصادرت الشرطة لدى المعتقلين بندقية وست عبوات ناسفة محلية الصنع.

واعترف أحد الموقوفين، وهو نادل في سن 20 عاما، بأنه ينتمي إلى "جيش إنقاذ الروهينغا"، وهو فصيل مسلح نفذ سلسلة هجمات في ولاية راخين الميانمارية، حيث تقيم هذه الأقلية المسلمة، وكان لديه بطاقة هوية مقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.