الإمارات: القبض على عصابتي مخدرات زعيم أحدهما عامل نظافة

جهينة نيوز:

نفذت شرطة دبي عملية نوعية أسفرت عن ضبط أكبر كمية من مخدر الهيروين في تاريخ الدولة، وإلقاء القبض على عصابتين دوليتين، يقود إحداهما عامل نظافة متخف.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء، عبدالله خليفة المري، في مؤتمر صحفي، إن "فرق العمل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات راقبت عناصر العصابة على مدار 3 أشهر كاملة، وتمكنت من ضبط 16 متهما وما يقارب 365 كيلوغراما من مخدرات الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليون درهم (76 مليون دولار)".

وأضاف اللواء أن "العملية حملت اسم (ستوكر)، وهو نوع من العقارب الخطرة، وتميزت بقدر كبير من الإحكام والدقة في التخطيط والتحرك، وكفاءة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات".

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "الأمر ساهم في التصدي لعصابتين دوليتين ناشطتين بالاتجار والترويج للمخدرات، وإحباط أهدافهما الإجرامية التي تستهدف الشباب من المواطنين والمقيمين على حد سواء".

من جهته، أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن "فرق المكافحة واجهت تحديات كبيرة في عملية ستوكر، أبرزها اعتماد أفراد العصابة على تقنيات متطورة في التواصل".

وأضاف قائلا: "استخدموا رموزا وشفرات سرية، لكن شرطة دبي تمكنت من تسخير أحدث تقنيات الذكاء الصناعي حتى جرى تحديد مواقع أفراد وتتبعهم والقبض عليهم وضبط المخدرات التي كانت مخفاة بطريقة احترافية داخل قطع غيار السيارات".