المطران حنا: إعلان ترامب حول الجولان لن يغير شيئاً من هويته

جهينة نيوز:

جدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا اليوم إدانته وتنديده بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكداً أن هذا الإعلان لم ولن يغير شيئاً من هوية الجولان.

وقال المطران حنا خلال لقائه وفداً من أبناء الجولان السوري المحتل إن إعلان ترامب الأخير حول الجولان “لم ولن يغير شيئاً من هويته الذي كان سورياً قبل هذا الإعلان وسيبقى سورياً بعده”.

وأكد المطران حنا أن المستوطنات التي يقوم الاحتلال بإقامتها أو توسيعها على الأراضي المحتلة سواء في الجولان أو في فلسطين لا تعطي شرعية لهذا الاحتلال.

في السياق ذاته طالب المطران حنا خلال لقائه وفداً من لجنة حقوق الإنسان في جنيف دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين وعدم الرضوخ لأي إملاءات أو ضغوط وخاصة تلك الصادرة من البيت الأبيض وحلفائه مشدداً على أنه “لا يحق لأي جهة في هذا العالم أن تتجاهل وجودنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية”.

وأكد المطران حنا أن مآل ما تسمى “صفقة القرن” وغيرها من الصفقات التي يراد منها إنهاء القضية الفلسطينية الفشل لأن الذين يخططون لهذه الصفقات يتجاهلون شعباً اسمه الشعب العربي الفلسطيني كما أنهم يتجاهلون حقوقه غير القابلة للمقايضة مشدداً على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب أخلاقي وإنساني وحضاري بالدرجة الأولى.