الخارجية الإيرانية تحذر من مؤامرة خارجية لزعزعة استقرار المنطقة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن العمليات التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة “أمر مقلق ومؤسف” محذرة من مؤامرة لزعزعة استقرار المنطقة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي في بيان اليوم إلى توضيح الأبعاد الدقيقة لهذا الحادث مشيراً إلى التأثير السلبي لها على سلامة الملاحة وأمن العبور البحري.

وحذر موسوي من أي مؤامرة من قبل ضامري السوء لزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة داعياً دولها إلى التنبه من أي مغامرة من قبل عناصر خارجية.

بدوره اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن حادث ميناء الفجيرة “قد يكون من صنع طرف ثالث بهدف ضرب الأمن بمنطقة حساسة”.

ورأى فلاحت بيشه في تصريح اليوم أن “أمريكا وإيران قادرتان على إدارة الأزمة لكن بإمكان طرف ثالث خلط الأوراق أمنياً” منبهاً إلى أنه “عندما تتحول مياه جنوب الخليج لمنطقة عسكرية فإن دول المنطقة أول من سيتأذى”.

وكانت أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة تعرضت أمس لعمليات تخريبية وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة “وامط أن الحادث وقع “باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة ومن المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات” مشيرة إلى أنه لم يتسبب بأي إصابات كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من السفن.