11 ألف مستفيد من برنامج دعم المسرحين.. واستلام الدفعة الشهرية الأولى خلال يومين!

جهينة نيوز

أنهى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إعداد ثلاث قوائم اسمية تضم 11392 مستفيدا من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وأرسلها إلى وزارة المالية وفق ما أعلنه مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي.

وأوضح العرنجي في تصريح لـ سانا أن وزارة المالية ستكلف فروعها بالمحافظات تسليم المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين من البرنامج والتي تبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً لمدة عام كامل غير قابلة للتمديد متوقعا ان يتم تسليم الدفعة الشهرية الاولى خلال يومين.

وأشار العرنجي إلى أنه تم نشر الأسماء الواردة في القوائم الثلاث عبر صفحة الصندوق على موقع “فيس بوك” بحيث يمكن للمستفيدين الاطلاع عليها ومراجعة فروع مديريات المالية بالمحافظة التي قدم طلب الاستفادة من البرنامج فيها مبينا أنه يتم العمل على تجهيز باقي القوائم لترسل تباعا إلى وزارة المالية بعد تدقيقها حيث باتت القائمة الرابعة جاهزة وتضم 5391 اسما.

وبلغ عدد طلبات المسجلين للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم المقدمة في جميع فروع ومراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية حتى الآن بحسب العرنجي 34723 طلبا لافتا إلى أن وتيرة الإقبال على تقديم طلبات الراغبين بالاستفادة من البرنامج خفت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

ويقدم البرنامج إلى جانب الدعم المالي للمسرحين دورات تدريبية لإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي يرغبون بها لضمان حصولهم على فرص عمل بشكل أوسع في القطاعين العام أو الخاص أو من خلال دعم مشاريعهم من خلال برنامج تمكين الريف السوري الذي ينفذه الصندوق عبر القروض وتنتهي استفادة المقبولين ضمن هذا البرنامج في حال قبولهم في وظائف الجهات العامة وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

يشار إلى أن فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بدأت باستلام طلبات الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في العاشر من آذار الماضي حيث يستفيد من البرنامج المسرحون من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية بدءا من تاريخ 15-3-2011.

وكان مجلس الوزراء أقر في العاشر من شباط الماضي برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات خدمتهم الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.