ما هي الاثباتات التي ستقدمها سمية الخشاب لتهز الرأي العام

جهينة نيوز

نفت الفنانة سمية الخشاب الاتهامات التي وجهها لها زوجها السابق الفنان أحمد سعد خلال حلوله ضيفا على برنامج" شيخ الحارة" من تقديم بسمة وهبة

أكدت سمية أن كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، مشيرة إلى أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود.

وقد نشرت سمية الخشاب سلسلة تدوينات عبر حسابها على انستغرام قالت في احداها: “انتظروا مفاجأة ان شاء الله في برنامج (شيخ الحاره)مع الزميله بسمه وهبه.. ان شاء الله الحلقه ستهز الراي العام.. ردي سيكون بمستندات موثقه وشهود وحقائق /انا بحبكم وبحترمكم جدا وانتم اهم حاجه في حياتي (كل عام وانتم بخير).. انتظروا المفاجأه”.

كما طلبت من متابعيها عدم الإساءة وقالت:" مسائكم احلي من الورد حبايبي الى كل جمهوري الي بيحبني كل الاحترام والحب ليكم :الرجاء عدم الاساءه في التعليقات او الرد بكلام جارح ليس له اي معني انا مش بحجر راي حد كل الاراء لها كل الاحترام ولكن الرجاء من الجمهور المحترم انكم تنتظروني في برنامج شيخ الحاره هوضح ليكم كل ماتوجه لي من اتهامات وان شاء الله هكون صريحه معاكم ولله علي مااقول شهيدالرجاء منكم الكلمه الطيبه حسنه"