طفل يتحول إلى تمثال حجري بسبب حالة مرضية نادرة.. فما هي؟

جهينة نيوز

يعاني طفل روسي عمره عامان من حالة مرضية نادرة جعلته يتحول إلى تمثال حجري حي.

وأخبر الأطباء السيدة سفيتلانا بافلينكو، بأن طفلها تيموفي مصاب بمتلازمة "الرجل المتحجر" أو ما يعرف علمياً بالتنسج الليفي العضلي التقدمي، الذي يُصيب واحداً من بين مليوني شخص.

ويعمل مجموعة من الداعمين الآن على جمع المال للسيدة بافلينكو، لعلاج طفلها على يد مجموعة من كبار الخبراء في العالم.

تقول السيدة بافلينكو "تيموفي أصغر أطفالنا، هو ولدنا الصغير المحبوب. ولد بصحة جيدة، وكان الشيء الوحيد المثير للقلق، هو أن أصابع قدميه كانت منحنية بعض الشيء، وقال الأطباء إن ذلك لا يشكل مشكلة. وفي ذلك الوقت لم نكن نعرف أنها أول علامة لمتلازمة الرجل المتحجر".

ومع مرور الأيام، بدأت الأورام تظهر في رأس تيموفي وعنقه وكتفيه وذراعيه، ما حد من قدرته على الحركة، وكان الأطباء في مدينة راسنويارسك في سيبيريا يشعرون بالقلق من حالته، وأرسلوه إلى موسكو التي تبعد 2600 ميلاً للعلاج.

وأخبر الأطباء في العاصمة الروسية والدة تيموفي أنه يعاني من حالة مرضية نادرة، وعند العودة إلى المنزل مرة أخرى، بدأت حالة الطفل تزداد سوءاً، ولم يكن هناك الكثير مما يمكن القيام به للتخفيف من معاناته.

وتعمل الأم الآن على جمع المال، للعودة إلى موسكو، حيث يقام مؤتمر طبي يحضره كبار الأطباء في العالم في هذا المجال، حسب صحيفة ميرور البريطانية.