وفاة شاب سوري.. والسبب لعبة pubg

جهينة نيوز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على فيسبوك وفاة الشاب" طارق الترك" بسبب ممارسته لعبة Pug

وفي التفاصيل أشارت المواقع إلى أن طارق يقضي في اللعب على pubg اكثر من 8 ساعات يوميا و يغضب جدا أثناء القتال

ونقلت المواقع عن طبيب شرعي قام بفحص سبب وفاة طارق حيث قال احتشاء في القلب بسبب العصبية فأثناء اللعب أصيب بدوخة أدت إلى نزيف داخلي

وفي حديث لأحد رفاقه ممن يشاركوه اللعبة قال: كنت العب معه وفجاة سمعت صوت ضربة قوية

يذكر أن إدارة الشركة المنتجة للعبة اختارت سابقا اللاعب السوري سامر وحود ليكون المتحدث الرسمي في الشرق الأوسط