أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس ظهيرة الثلاثاء والأربعاء

جهينة نيوز

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لكتلة هوائية شبه مدارية حارة في طبقات الجو العليا مترافقة بمنخفض سطحي من الجنوب الشرقي.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا نسبيا في المنطقة الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحوا وحارا نسبيا ودرجات الحرارة وسط الثلاثينيات في المناطق الداخلية وبداية الثلاثينيات في المنطقة الغربية وفي المنطقة الشرقية والبادية يكون الجو سديميا حارا وتبقى الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة.

وبالنسبة ليوم الأربعاء توقعت مديرية الأرصاد أن يزداد تأثير المرتفع الجوي شبه المداري وترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية لتلامس بداية الأربعينيات في المنطقة الشرقية ويكون الجو حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المنطقة الشرقية والبادية.

ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة فيما تكون الرطوبة منخفضة وتتراوح بين 20 و60 بالمئة في المناطق الداخلية وبين 25 و70 بالمئة في المنطقة الشمالية والجزيرة وبين 23 و75 بالمئة في المنطقة الساحلية.

وحذرت مديرية الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس يومي الثلاثاء والأربعاء ولا سيما خلال فترة الظهيرة من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر وخاصة الأطفال.