بالصور: مغامر فرنسي سبعيني يعبر المحيط الأطلسي، في برميلٍ صنعه بنفسه

جهينة نيوز

استطاع مغامر فرنسي يبلغ من العمر 72 عاما عبور المحيط الأطلسي بنجاح في كبسولة على شكل برميل، ووصل إلى جزيرة مارتينيك الكاريبية، معتمدا على تيارات المحيط وحدها لدفع الكبسولة عبر المحيط الأطلسي.

وأعلن سافين نجاح رحلته في 27 نيسان، عندما دخل منطقة البحر الكاريبي بعد أن أمضى 122 يوما في البحر،

وغطت الرحلة أكثر من 4500 كيلومتر.

وأوضح سافين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ناقلة نفط هولندية انتشلته في البداية مع البرميل في مياه البحر الكاريبي وأوصلته إلى جزيرة سينت أوستاتيوس الهولندية الصغيرة، وبعد بضعة أيام، أحضره زورق فرنسي إلى القسم الخارجي الفرنسي في جزيرة مارتينيك.

وقال سافين بعد وصوله إلى جزيرة مارتينيك: "لقد كانت رحلة مبهجة ولكنها كانت محفوفة بالمخاطر أيضا".

وأمضى سافين، المظلي العسكري السابق، أكثر من أربعة أشهر في البرميل، الذي يبلغ طوله 3 أمتار وعرضه 2.10 مترا.

ويحتوي البرميل على سرير للنوم ومطبخ ومخزن، وله فتحة في الأرض تمكَّن سافين من مشاهدة الأسماك العابرة من خلالها.

وبنيت الكبسولة لتكون مقاومة للأمواج والهجمات المحتملة من قبل حيتان أوركا القاتلة، كما استخدمت لوحة شمسية لتوليد الطاقة من أجل تأمين الاتصالات وتحديد المواقع.

واعتمد سافين في غذائه بشكل رئيسي على بعض الأطعمة المجففة، وكذلك الأسماك الطازجة التي كان يصطادها، بالإضافة إلى الإمدادات التي كانت تقدمها السفن التي مرت به خلال رحلته.

وقد اعتمد، إلى حد كبير، في تمويل رحلته هذه على تبرعات شعبية.

وعندما انطلق سافين في رحلته في كانون الأول، قال مازحا إنه "يتمنى"أن ينتهي به المطاف في جزيرة فرنسية مثل مارتينيك أو غوادالوب.

وخلال الرحلة، عكف المغامر السبعيني على كتابة عمل عن التجربة، يعتزم نشره في وقت لاحق من هذا العام.