طفل رضيع مصاب بورم في أنفه.. وجزء من دماغه يظهر على وجهه

الإثنين, 13 أيار 2019 الساعة 12:48 | منوعات, منوعات

طفل رضيع مصاب بورم في أنفه.. وجزء من دماغه يظهر على وجهه

جهينة نيوز

ولد الطفل الباكستاني ديما مانغريو وهو مصاب بإلتهاب الدماغ، ويبلغ حالياً ثمانية أشهرمن العمر، ولد ولديه تورم صغير في أنفه، ولكن الورم كبر مع الأيام، وعندما كشف الأطباء على دماغ الطفل تبيّن لهم أنه مصاب بتشوه خلقي في الجمجمة والدماغ، ويوجد جزء من النخاع خارج الجمجمة.

وقال والدا الطفل إنهما أنفقا كل أموالهما على علاج الرضيع، في حين قال رضا هارون وهو رئيس قسم الأمراض العصبية الطبيب إن الرضيع يحتاج للعلاج، ولكنهم بإنتظار نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، ولن يسمحوا بإجراء عملية جراحية للرضيع إلا إذا كانت الإختبارات جيدة.


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