كارول سماحة:" لا أستطيع الوثوق بفضل شاكر"

جهينة نيوز

كشفت الفنانة اللبنانيّة كارول سماحة عن السنوات السبعة الأولى من مسيرتها الفنية حيث اعتبرتها الأصعب بسبب سوء إدارة أعمالها.

كارول وفي الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج “عايشة شو” قالت بأنّ تلك المرحلة كانت تمتلك أغاني جميلة وناجحة. لكن على الرغم من ذلك لم تكن تعمل كثيراً بسبب عزم إدارة أعمالها على جعلها نسخة جديدة عن فيروز.

وفي سؤال عن فضل شاكر ودعمها قرار توقيف تتر مسلسل وضع صوته عليه قالت كارول بأنّ القضيّة حسّاسة جداً وتخص الجيش اللبناني، مضيفة بأنّها تسامح فضل لكنها لا تستطيع الوثوق به مرة أخرى لأنّ هناك أخطاء من الصعب تجاوزها بسبب الأذى الذي تخلّفه.

كما بينت كارول بأنّ الصّحة وسلامة صوتها هي الأسباب الوحيدة الكفيلة بجعلها تفكّر باعتزال الفن وعدم الغناء مجدّداً.

وأكّدت كارول خلال الحلقة أنّ حروب المعجبين على وسائل التواصل لا تعنيها، فهي تحب الموسيقى والمسرح فقط.

في حين أشارت أنّها لا تستطيع أن ترفض طلب المعجبين في أخذ الصور معها، وحين لا تكون في مزاج يسمح لها بمخاطبة أحد لا تخرج من المنزل.