لإبعاد شبح الاكتئاب عنك لا تتوتر في مراحل عمرية مبكرة

جهينة نيوز

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتعرضون للتوتر فى وقت مبكرة من الحياة معرضون لخطر تطور التفكير السلبى الذى قد يؤدى إلى اضطراب اكتئاب كبير.

وقالت الدكتورة "إيما روبنسون"، الأستاذ فى جامعة (بريستول) ببريطانيا، "تدعم الدراسة مجموعة واسعة من الأدبيات التى تشير إلى أن الاكتئاب قد يتطور من تفاعل مثير للاهتمام ومعقد بين العلميات البيولوجية والنفسية"، موضحة أنه "بينما نبدأ فى فهم هذه الأمور بشكل أفضل، نأمل أن يتم استخدام المعرفة التى نتوصل إليها فى توجيه العلاجات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل".

وأظهرت الدراسة أن النسل أكثر حساسية للتحيزات السلبية فى اداركهم عند التعامل مع هرمون الإجهاد "كوتيكوستيرون".

وأظهر البحث، الذى نشر فى مجلة "علم الأعصاب" أن جرعة "الكورتيكوستيرون"، لم يكن لها أى تأثير على الفئران العادية، ولكنها تسبب فى تحيز سلبى فى حيوانات الشدائد المبكرة فى الحياة.

كما وجدت الدراسة أن الفئران الشدائد - فى وقت مبكر من الحياة - كانت أقل عرضة لتوقع الأحداث الإيجابية وفشلت فى معرفة قيمة المكافأة بشكل صحيح .

وتعد هذه العيوب فى الإدراك المرتبط بالمكافأة مثيرا للاهتمام - بشكل خاص - لأن إحدى السمات الرئيسية للاكتئاب هى فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقا.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الآثار النفسية قد تفسر السبب فى أن الشدائد المبكرة فى الحياة يمكن أن تجعل