برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن اصابة كوتينيو

جهينة نيوز

أصيب نجم برشلونة فيليب كوتينيو أمس الأحد خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، وغادر الملعب في منتصف الشوط الثاني.

وحقق الفريق الكتالوني الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-0 عبر هدف أرتورو فيدال، ثم جاء هدف عكسي تسبب به ماورو أرامباري.

وقال برشلونة في بيان رسمي بشأن إصابة البرازيلي، إن الفحوص الطبية التي أجريت لكوتينيو أظهرت أنه يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

ويواجه كوتينيو مصيرا مجهولا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من الثقة التي يحظى بها اللاعب البرازيلي من المدرب إرنستو فالفيردي، ومشاركته بصفة أساسية في موقع الجناح الأيسر في خط الهجوم، في ظل الانتقادات من قبل الجماهير عن المستويات التي يقدمها اللاعب منذ مجيئه إلى كامب نو.

وكثرت الشائعات التي تحدثت عن رحيله في الصيف وعودته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.