997 ضبطاً تموينياً منذ بداية شهر رمضان

جهينة نيوز

تضاعف عدد الضبوط التموينية المسجلة بحق فعاليات اقتصادية وتجارية مع استمرار ما بدأته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث أكدت الوزارة أن مديرياتها في المحافظات نظمت في اليومين الماضين 292 ضبطاً تموينيا بحق كل من قام ببيع مواد أو سلع غذائية بسعر زائد وبدون فواتير نظامية و مواد منتهية الصلاحية أو مهربة ومجهولة المصدر.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بين أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى تاريخه تم تنظيم 997 ضبطاً في جميع المحافظات بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم مطابقتها للمواصفات والنوعية المطلوبة، مشيراً إلى أن حملات الرقابة التموينية تتركز على أسعار ونوعية المواد الأساسية ومنها السكر والشاي والرز والزيوت والسمون والبقول بأنواعها والتمور والعصائر وغيرها من المواد لزوم سفرة رمضان والتزام الباعة بالفواتير والأسعار والمواصفات المحددة، مؤكداً العمل على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الفعاليات التجارية الذين لم يلتزموا بالأسعار التأشيرية الموضوعة من قبل مديرية الأسعار بالوزارة والذين يقومون ببيع منتجاتهم بسعر زائد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل عدة فرق من حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى توفر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وبمواصفات ونوعية جيدة وعدم وجود مواد مغشوشة أو فاسدة وتضر بالصحة والسلامة العامة.