قائد القوات البحرية الإيرانية: الوجود الأمريكي في الخليج "استعراضي وبلا فائدة"

جهينة نيوز

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، يوم امس الأحد، إن الوجود الأمريكي في الخليج استعراضي وبلا فائدة.

وصرح بأن الحضور الأمريكي في منطقة الخليج انتهى، وأن على القوات الأمريكية المغادرة.

وأوضح خانزادي، أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية هو تضخيم لشبح الحرب.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) حشمت الله فلاحت بيشه، قد أكد أن الحرب مع الولايات المتحدة لن تحصل لأن استراتیجیة واشنطن لیست الحرب، وإنما حرب نفسیة یحاولون فرضها إلى جانب الحظر والضغوط الاقتصادیة.

وتحدث حشمت الله فلاحت بيشه، خلال جلسة غیر علنیة للبرلمان، عن جهوزیة إیران التامة لخوض الحرب والانتصار فیها.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية