في جامعة البعث طلاب نجحوا في مقرراتهم دون التقدم إليها!.. أساتذة وموظفين وطلاب متورطين في كلية الحقوق

جهينة نيوز

كشفت مصادر رسمية في جامعة البعث في حديث خاص لـ«الوطن» عن ضبط حالات تلاعب وتزوير في النتائج والأوراق الامتحانية ارتكبها عدد من الأساتذة والموظفين والطلاب في التعليم المفتوح (كلية الحقوق)، مبينة أن عدد المتورطين بلغ 51 تمت إحالتهم إلى مجالس التأديب والانضباط، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ليقول القضاء بعد ذلك كلمته في هذا الموضوع بعد ثبوت مخالفتهم وتلاعبهم في النتائج، مبينة أن هناك عمليات تدقيق مستمرة لمختلف الكليات وبشكل غير معلن لضبط أي حالات تلاعب في النتائج ووضع الأمور في نصابها الصحيح دون أي خلل يؤثر في العملية الامتحانية.

وبينت المصادر أنه تبين بعد المتابعة الدقيقة للموضوع ضبط متورطين، وطلاب نجحوا بشكل غير صحيح، علماً أنه تم تشكيل لجان متابعة للتدقيق في الأوراق والدفاتر الامتحانية بناء على شكاوى، وخاصة أن هناك تراكمات بهذا الخصوص، موضحة أنه تم ضبط طلاب حصلوا على علامة النجاح دون التقدم إلى الاختبار، وتبين وجود طلاب نجحوا دون أحقيتهم علامة النجاح وكذلك الأمر طلاب رسبت في المقرر وهي في عداد الناجحين، مؤكدة أن اللجان الاختصاصية انتهت من التحقيق والمتابعة وتمت إحالة المخالفين والمتورطين إلى المجالس المختصة ومنه إلى القضاء.

كما كشفت المصادر أنه بعد التدقيق تبين وجود طلاب متخرجين، الأمر الذي يقضي بعدم أحقية حصولهم على الشهادة الجامعية، علماً أن هذا يندرج تحت خانة التزوير والتلاعب، مبينة أن هناك دلائل تثبت عدم وجود دفاتر أوراق امتحانية لعدد من الطلاب تفضي بعدم تقديمهم المادة، لافتا إلى العمل ضمن الإجراءات القانونية، وتوجيهات الوزارة بالتدقيق في مختلف المقررات ولحظ أي مخالفات، وتشكيل لجان للمتابعة، واتخاذ القرار حسب كل حالة من الحالات في أي كلية.

في سياق عمل الجامعة بينت المصادر أن هناك متابعة مستمرة لموضوع نسب النجاح عملاً بتوجيهات الوزارة، لافتة إلى أن أبرز المطالب خلال فعاليات الدورة التنظيمية التي أقامها المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني لطلبة سورية في رحاب جامعة البعث، شملت إحداث درجة الدكتوراه لماجستير التأهيل والتخصص، والإسراع في بناء المشفى الجامعي في جامعة البعث، مع متابعة الامتحان الوطني الموحد للكليات الطبية والعمارة.. الخ، والوزير وعدت باتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلاب.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس جامعة البعث اتخذ قراراً بتحديد فترة الامتحانات القادمة من 9 حزيران ولغاية 30 تموز، وذلك على مدار 21 يوماً ضمن توجيهات وزير التعليم العالي، مشيرة إلى أن عدد الطلاب في جامعة البعث يقدر بـ120 ألف طالب، منهم 40 ألف طالب تعليم مفتوح، منوهة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين جميع المستلزمات لسير العملية الامتحانية