السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا لمواطنيها في العراق

جهينة نيوز:
أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في العراق، مشيرة إلى زيادة حدة التوتر في البلاد.
وقال بيان السفارة، على صفحتها الرسمية، على "تويتر"، اليوم الأحد 12 مايو / آيار: "نحذر المواطنين الأمريكيين المقيمين في العرق ونطالبهم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر".
وطالبت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين باتخاذ 4 تدابير للحفاظ على أمنهم، وهي:
1- عدم السفر إلى العراق.
2- تجنب الوجود في الأماكن، المعروفة بأنها أماكن تجمع أمريكيين.
3- عدم الكشف عن هويتهم.
4- اتخاذ الحيطة والحذر من المحيطين به.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بالتواصل مع السفارة الأمريكية في العراق، عند حدوث أي طارئ.