السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا لمواطنيها في العراق

الأحد, 12 أيار 2019 الساعة 23:45 | سياسة, عالمي

السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا لمواطنيها في العراق

جهينة نيوز:

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في العراق، مشيرة إلى زيادة حدة التوتر في البلاد.

وقال بيان السفارة، على صفحتها الرسمية، على "تويتر"، اليوم الأحد 12 مايو / آيار: "نحذر المواطنين الأمريكيين المقيمين في العرق ونطالبهم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر".

وطالبت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين باتخاذ 4 تدابير للحفاظ على أمنهم، وهي:

1- عدم السفر إلى العراق.

2- تجنب الوجود في الأماكن، المعروفة بأنها أماكن تجمع أمريكيين.

3- عدم الكشف عن هويتهم.

4- اتخاذ الحيطة والحذر من المحيطين به.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بالتواصل مع السفارة الأمريكية في العراق، عند حدوث أي طارئ.


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