أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود ١٣/ ٥: جريء وصريح ويحب الكلام، قبضته قوية، يرفض النجدة او الهرب، لا يحب الكذب، يسعى للوقوع بالتجارب، كريم ومثابر ويصيب الهدف، يحب سرد النوادر والفكاهات، يستخف بالصعاب والأزمات، عبور جيد، امكانية عقود جديدة وصفقات عمل، استلام مركز ونفوذ عمل، للبعض أمور إدارية او اتصالات مكتوبة تؤدي إلى توقيع أوراق على صعيد الميراث، تضارب بحاجات عاطفية، أنشطة اعمال تجارية وعقارات تسير بسهولة، طريق سهل للنجاحات في الاشهر الخامس والسابع والثامن

الحمل: تخفف وتيرة، انتبه لصحتك، لا تجازف بأي مجال، تجنب المواجهات مع الآخرين وكن متكتم، لا تتسرع بإنجاز أعمالك، اقنع الآخرين بمخططاتك، تصادف تأييد او قبول وتأجيل، مهمة تحرص عليها اليوم الى ما بعد، حاول أن تعمل اليوم حتى تصل لأهدافك، تنقل وتراكم أعمال، خذ قسطا من الراحة

الثور: محظوظ ومرتاح من الصباح لتعالج مشاريعك، نهارك جيد لتبقى في إطار التسلية بعيدا عن الجدية، كن عاقلا لا تتسرع بأي قرار، اوضاعك جيدة وبعض الأعمال والمفاجآت السعيدة، انت مسؤول عن بعض التغييرات المفاجئة، حظ وصوتك مسموع

الجوزاء: تشهد فترة صعبة من الصباح، تحمل توتر في محيطك المنزلي أو العائلي، تعيش تناقضات، نزاعات وردات فعل، ترتفع المعنويات وتجد الحلول المناسبة بدعم من بعض الامور، اللقاءات المتكررة والأحاديث المشتركة بينك وبين العائلة تولد بعض المشاكل

السرطان: تزول التوترات، يزداد اهتمامك بالمواضع التي فيها مكاسب وحركة وتواصل ولقاءات، تزداد رغبتك بالتعلق بالآخرين، مسار إيجابي بدون خلافات ومضايقات، الحركة لك خاصة مع جيرانك، تسير أمورك على خط مستقيم، نهار يخبئ لك سفرة قصيرة، تكثر الدعوات والاجتماعات

الأسد: برودة بالأجواء وتبقى متيقظا بسبب وجود القمر ببرج المال، عروض وهمية لايقاعك بالمشاكل، تضحية وتركيز، تحصل على هدايا ومكاسب، ويحاول البعض تضليلك وتغيير مسارك، اضبط ميزانيتك

العذراء: تحتاج لرعاية واهتمام كبيرين، الأجواء كريمة معك، دراية وتصميم على اي هدف لأن التعاطي مع الآخرين مع المسائل التي فيها حسم يكون أقوى، طاقتك اقوى، واجباتك كثيرة، تغير شيء بشكلك، استغل اليوم لانه جيد، يوم متوازن وقادر على استلام دفة الامور دون تدخلات الاخرين، خطواتك جيدة

الميزان: تضطر لرفع صوتك والاعتراض على وضع بعض الاعتبارات، انتبه من بعض الأفخاخ، يجب أن تقاوم التعب وتنتصر على كل الاعتبارات حتى تتفادى النوايا السيئة، انتبه للصدف في النقاشات والأحاديث، تتولد نوع من المشاكل او انشغالات الحياة، مشاكل عائلية لذلك حكم فكرك ونفسك ولا تسمح للانفعالات العصبية بالضغط عليك، قادر على التواصل

العقرب: تنجح وسط مجموعة تكون مميز، تشعر بوجود الأصدقاء، هناك مواعيد تجني منها السعادة، لقاء حبيب والبثاء بجانبك، معارف ووجوه جديدة، تنشر ابداعاتك، تهتم بالامور الفنية والثقافية والعزائم، نهار لممارسة سحرك

القوس: تتعرض لبعض المفاجآت المباغتة، مشكل قديمة تعود للظهور، نهار متعب على صعيد عمل، تشعر ببعض العرقلة، ابتعد عن التحديات، تجنب المشاكل مع مسؤول او مدير او مشرف عليك، كن ديبلوماسي جدا هذا اليوم، فرصة عمل او نزلة اسواق او تعامل مع غرباء، مواقف تحدث لغير صالحك

الجدي: الأجواء إيجابية في الإجمال، خفف ضغط، نهار للمصالحة، تقوم بمبادرة ايجابية، تنقلب الاوضاع تتسوى الامور تلقائيا، تراجع حساباتك، يوم واعد جدا، رغبتك لدخول أجواء المغامرة جيدة، محظوظ على صعيد الأوراق والمعاملات، الحظ لا يبتعد عنك، النتائج التي تنتظرها اليوم لا تتأخر، لا ضياع للوقت

الدلو: الوضع أفضل، فترة مميزة للتغيير، تناقش شأن مالي مشترك، نهار فيه خير، تتخلص من بعض التعقيدات، تبدل ومضاعفة واستقصاء، تزيل أي التباس، ترجع من سفر، امورك مرتبطة بتوجهات فيها امور مالية وحركة، تركز على الامور المالية، سياستك ناجحة وتتفهم كل الامور

الحوت: تعيش تناقض وتشعر بشيء من الاضطراب، يمدحك البعض وتسمع كلام سيء من البعض الاخر، قد لا تعرف كيف تتصرف تحتاج لشريك عاطفي بالقرب منك، خفف من هواجسك ولا تنسى اعمال كثيرة بانتظارك، لا تعش التناقض او حالة شكوك مع الشريك، افتح عيناك، على مستوى الشراكة ينتظرك المزيد من النصائح وبامكانك التعبير عن مدى حبك واخلاصك للشريك