هاشتاغ "فالفيردي ارحل" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

اجتاح هاشتاغ "فالفيردي ارحل" شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" داعيا مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي من طلب الاستقالة من تدريب النادي الإسباني.

الهاشتاج الجديد الذي حمل عنوان "#ValverdeOUT" دعى المشاركون فيه مدرب برشلونة فالفيردي إلى الخروج من أوسار النادي الكتالوني.

فعلى الرغم من فوز الفريق الإسباني ببطولة الدوري إلى أن ذلك لم يرضي مشجعي النادي الذين طالبوا برحيله بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

فدعى صاحب الحساب"بريستيج الامارات" فالفيردي إلى الخروج واصطحاب راكيتيتش معه.

فيما علق صاحب الحساب "#VALVERDEOUT" بصورة بالأبيض والأسود ويظهر فيها النجم الأرجنتيني ميسي خلال لقاء ليفربول، قائلا "روح مكسورة.كيف نصلحها".

فيما علق صاحب حساب "OmarElBehairy" قائلا "كفاية بقى".

هذا ولايزال الهاشتاج المطالب بخروج فالفيردي ينال صدا واسع على مواقع التواصل للمطالبة برحيله عن صفوف برشلونة.

سبوتنك