مبعوث واشنطن لشؤون إيران: هدفنا ليس الحرب بل اتفاق أفضل

جهينة نيوز:

أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية لشؤون إيران براين هوك، أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب مع الجمهورية الإسلامية أو إسقاط حكومتها، بل إلى إبرام اتفاق استراتيجي شامل جديد معها.

وذكر هوك اليوم الأحد، في حديث لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، أن لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب هدفين مرتبطين، أولهما التوصل إلى صفقة جديدة ستخلف الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران ومجموعة "5+1" والذي انسحبت منها الولايات المتحدة من جانب واحد في العام الماضي.

وشدد المبعوث الأمريكي على ضرورة أن يكون ذلك الاتفاق الجديد شاملا، كي لا يقتصر على برنامج إيران النووي فقط بل ويطال برنامجها الصاروخي و"عدوانها في المنطقة" وكذلك مسألة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.

و يذكر أن الولايات المتحدة تشن عدة حروب عدونية في المنطقة بشكل غير شرعي و تدعم النظم القمعية التكفيرية في المنطقة العربية بما فيها النظام السعودي الذي يشن عدوان على اليمن منذ اربع سنوات بدعم امريكي.

وكالات