استشهاد 5 أطفال وامرأة وجرح 5 أطفال باعتداء إرهابي مصدره عصابات إدلب على مركز تعليمي

جهينة نيوز:

مجزرة جديدة ارتكبتها العصابات الارهابية عبر اطلاق الصواريخ و القذائف العشوئية على بيوت المدنيين حيث استشهد خمسة أطفال وامرأة وأصيب خمسة أطفال آخرين في حصيلة أولية نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المتمركزة في محافظة إدلب بالصواريخ على مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة ظهر اليوم.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء خمسة أطفال وامرأة وأصيب 5 أطفال بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية اطلقها الإرهابيون على مركز تعليمي للأطفال في مدينة السقيلبية التي تتعرض منذ سنوات لاعتداءات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من البلدات والقرى ضمن منطقة خفض التصعيد بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

وأصيب في الـ 8 من الشهر الجاري عدد من المدنيين بينهم طفل بجروح متفاوتة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة كرناز شمال غرب حماة.