خيمة رمضانية للسورية للتجارة بطرطوس تلبية لاحتياجات الأسر من المواد الغذائية

جهينة نيوز

ضمن سياسة التدخل الإيجابي في الأسواق افتتح فرع السورية للتجارة في محافظة طرطوس اليوم خيمة رمضانية على الكورنيش البحري تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتوفر مختلف السلع والمواد الغذائية وغيرها من احتياجات الأسرة بأسعار منافسة.

وأشارت ميساء منصور مدير فرع السورية للتجارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وتأمين مواد غذائية وسلعية متنوعة بأسعار مناسبة وحسومات تتراوح بين 10 و20 بالمئة إضافة إلى الخضار والفواكه والتمور والحلويات بمختلف أصنافها لافتة إلى طرح سلات غذائية بقيمة تتراوح بين 5000 و7500 ليرة سورية تضم الأصناف الرئيسية التي تحتاجها الأسرة من السكر والرز والشاي والزيت والتمر وعصير البندورة والعدس المجروش.

يذكر أن الخيمة الرمضانية تستقبل زوارها يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وكذلك في صالاتها المنتشرة في محافظة طرطوس والبالغ عددها 106.