تخريج 270 طالباً من كلية التربية الثانية بالسويداء

جهينة نيوز

نظم فرعا جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء اليوم حفل تخريج 270 طالباً وطالبة من كلية التربية الثانية أحيته فرقة شهرزاد للفنون الشعبية على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

وأكد رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة في كلمة خلال الحفل أهمية تكريم الخريجين كونهم يمثلون جيل المستقبل وبناة الوطن.

بدوره بين عميد كلية التربية الثانية بالسويداء الدكتور مجدي الفارس أن تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية بقسميها معلم الصف والإرشاد النفسي ودبلوم التأهيل التربوي تأكيد على صمود الشباب السوري الواعد الذي سيعيد بناء الوطن وإعماره ودعم مسيرة البحث العلمي رغم كل الظروف والتحديات.

من جهتها أعربت الخريجة الأولى عفراء جبور في كلمة الخريجين عن تقديرهم لجهود الهيئة التدريسية بالكلية في إعدادهم وتأهيلهم العلمي ودعم الأهالي في الوصول إلى هذه المرحلة بعد خمس سنوات من الجهود تكللت بالنجاح والتفوق مؤكدة على متابعة مسيرة العلم والعمل وتحمل مسؤولياتهم كشباب في بناء الوطن.