رئيس مجلس الشعب خلال افتتاح الدورة العادية العاشرة: الجميع يتطلع لأن تكون حافلة بالعمل والإنجاز

جهينة نيوز

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى للدورة العادية العاشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد صباغ في كلمة له أن الجميع يتطلع لأن تكون هذه الدورة حافلة بالعمل والإنجاز وإقرار القوانين بعد مناقشتها بشكل علمي وموضوعي بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين مشدداً على الدور التكاملي للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن.

وتوجه رئيس مجلس الشعب بالتحية لرجال الجيش العربي السوري الذين يصلون الليل بالنهار رابضين متحفزين في مواجهة الإرهاب وداعميه وإلى أرواح الشهداء في عيدهم فهم “الأكرم والأكثر سخاء والأشد وفاء والأعمق وطنية وقومية وإنسانية” وإلى العمال الذين يشكلون جيش العمل في معركة الوطن خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ونوه صباغ بالوحدة الوطنية الراسخة التي تجمع السوريين والتي حمت سورية في وجه الحرب الإرهابية المتوحشة التي تتعرض لها.