طائرة ركاب ميانمارية تهبط بدون عجلة أمامية ولا اصابات!

جهينة نيوز

تمكن طاقم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الوطنية الميانمارية من تنفيذ هبوط اضطراري دون وقوع إصابات، رغم تعطل عجلة الهبوط الأمامية خلال تنفيذها رحلة داخلية.

وأكدت إدارة مطار ماندالاي الدولي، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، سلامة جميع ركاب وطاقم الطائرة البرازيلية الصنع من طراز Embraer 190-LR جراء الهبوط الاضطراري.

وأبلغ قائد الطائرة المتوجهة إلى ماندالاي من مدينة يانغون، وعلى متنها 82 راكبا والطاقم المؤلف من سبعة أشخاص، إدارة المطار بأنه لا يستطيع إخراج عجلة الهبوط الأمامية نتيجة خلل فني.

وبعد إفراغ الوقود، نفذ الطيارون الهبوط الاضطراري باستخدام العجلات الخلفية فقط.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو يسجل لحظات هبوط الطائرة وإجلاء الركاب منها.