فرقة موسيقية تقاضي مصنعا لانتهاكه علامتها التجارية

جهينة نيوز

أقامت فرقة الهارد روك الأميركية "غانز أن روزز" دعوى على مصنع جعة في كولورادو لإطلاقه اسم "غانز أن روزيه" على أحد أنواع الجعة التي يسوّقها، قائلة إن هذا الانتهاك تسبّب بـ"أضرار لا يمكن تعويضها" لأعضاء الفرقة.

وتملك شركة "أوسكار بلوز برويري" وهي جزء من مجموعة "كاناركي كرافت بروينغ كوليكتف" في ولاية كولورادو هذه العلامة التجارية.

وفي هذه الشكوى التي قُدّمت أمام المحكمة الفدرالية في لوس أنجلس، اتهمت الفرقة التي تسعى للحصول على عطل وضرر لم يكشف عن قيمته، مصنع الجعة ببيع منتجات "تعمّدت فيها استخدام اسم الفرقة لتسويقها من دون الحصول على إذن الفرقة وموافقتها".

وأضافت الفرقة التي تضم بين أعضائها أكسل روز وسلاش ومايكل ماكاغن: "كنتيجة مباشرة وشاملة لتصرفات الشركة، عانت الفرقة ولا تزال من أضرار حالية ومحتملة باسمها وسمعتها". ولم تردّ "أوسكار بلوز برويري" على وكالة فرانس برس للتعليق.