البيت التجاري "سورية ـ القرم" قريباً في دمشق

جهينة نيوز

أكد الدكتور إبراهيم ميدة – مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن قرب الإعلان عن الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية- القرم في دمشق، ويتم البدء بتنظيم العمليات التجارية والاقتصادية بين البلدين، على أسس متينة وراسخة وبتغطية حكومية.

وأشار إلى أنه، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية وأثناء انعقاد الدورة 12 لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة التي التأمت في فندق الداما روز في دمشق، كان أحد أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال تأسيس البيت التجاري «سورية-القرم» الذي يعنى بإجراء وتنظيم وتفعيل وزيادة وتيرة وزخم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم، على نطاق واسع ويرفع من وتيرة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

وأوضح ميدة أن نهاية العام 2018 كانت اللبنة الأولى التي تم من خلالها تأسيس البيت التجاري السوري في القرم، ودخلنا بشراكة فعلية بنسبة 50% مع مؤسس منطقة القرم التجارية، وقد تم تأسيس شركة سورية- قرم محدودة المسؤولية برأسمال 10ملايين روبل روسي، حيث دخلت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مناصفة معهم أي كمؤسس ثان بنسبة 50%، ورأس مال اسمي يعادل 5 ملايين روبل، أما منطقة القرم لكونها جهة حكومية فقد دخلت كمؤسس أول في هذه الشركة بنسبة 50%ِ، وبرأس مال 5 ملايين أيضاً حيث نتقاسم التكاليف والإيرادات والأرباح بالتساوي بنسبة رأس المال نفسها، وهذه الإجراءات المتخذة في جمهورية القرم شكلت ،حسب ميدة، نسبة 100% من مراحل تأسيس البيت التجاري سورية- القرم لكن بقي أن يتبلور الشكل القانوني لوضع البيت التجاري على الأراضي السورية في هذه الشركة محدودة المسؤولية، ما استدعى، وبناء على طلب من جانب القرم ، أن يزور مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات جمهورية القرم لاستكمال المراحل الأخيرة من عملية فتح فرع لهذا البيت التجاري سورية- القرم في دمشق وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية والمتضمن الشروط المطلوبة لتسجيل مكتب تمثيل الشركات والمؤسسات والهيئات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقد تم أثناء هذه الزيارة بالفعل اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة من قبل حكومة جمهورية القرم حيث تمت الموافقة على فتح فرع لهذا البيت التجاري في سورية، ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية وبلورة شكل قانوني محدد (فرع مقيم) وتم تعيين مدير لهذا الفرع في سورية يمارس مهامه الكاملة بالتعاون مع المركز في جمهورية القرم.