ما هي كواليس الصورة بين نبيل شعيل ومايكل جاكسون؟

جهينة نيوز

كشف الفنان الكويتي نبيل شعيل كواليس صورته مع الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون والتي اثارت الجدل حينها

فقد سرد المطرب الكويتي الكبير، خلال استضافته في برنامج ” مجموعة إنسان ” المذاع علي فضائية mbc، تفاصيل صورته مع الراحل مايكل جاكسون، مشيرا أن هناك من اتهمه بان الصورة تركيب بواسطة الفوتوشوب.

وتابع نبيل شعيل أن الصورة مع نجم البوب الامريكي الراحل تم التقاطقها عندما كان في دعوة لدى الأمير الوليد بن طلال وكان من بين المدعوين

وتابع نبيل شعيل أن مايكل جاكسون كان إنسان خجول جدا وقليل الكلام ولكن عندما يصعد الي المسرح كان يتحول الي وحش في الحركة"علي حد وصفه"