كيف تساعد العلكة على إنقاص الوزن؟

جهينة نيوز

يحاول بعض الأشخاص ايجاد الطريقة الأسهل لخسارة الوزن، وقد يعتقد البعض بأن تناول العلكة قد يساعدهم في خفض وزنهم بسرعة وسهولة، ولكن ذلك ليس صحيحاً، فقد يساعد هذا النشاط في تناول كميات أقل من الطعام، إلا أنه لا يخفف الوزن بطريقة مباشرة وسحرية

وقالت كيري غانز، اختصاصية تغذية ومؤلفة كتاب "The Small Change Diet"، إن "مضغ العلكة قد يكون مفيداً جداً لبعض الناس"، إذ أشارت إلى أن "الكثير من الناس يملكون أشياء قد تساعدهم في خسارة الوزن، وتصرفات صغيرة مثل مضغ العلكة، قد تشكل تغييراً كبيراً للبعض".

ولفتت غانز إلى أن مضغ العلكة قد يكون مفيداً، إذ يوحي لبعض الأشخاص بانتهاء الوجبة الرئيسية بسبب السكريات الموجودة في العلكة، بينما يساعد البعض الذين عادة ما يشتهون الأطعمة بين وجبات الطعام، إلى الانشغال بالعلكة بدلاً من تناول الطعام.

وتختلف نتائج البحوث والدراسات، إذ اشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول العلكة قد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة بين الطعام، بينما أشارت دراسة أخرى إلى أن تناول العلكة لم يغيّر في كميات الطعام التي يتناولها الأشخاص يومياً.

القواعد الإرشادية للعلكة:

اختر العلكة الخالية من السكريات: يساعد هذا في الحفاظ على صحة أسنانك

لا تتناول أكثر من 5 أو 6 قطع يومياً: تناول كميات كبيرة قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال

ضع حزمة من العلكة برفقتك: ستساعدك هذه الحركة على تناول العلكة في الوقت الذي تريدإ

اذا لم تكن من محبي العلكة فلا داعي للبدء بتناولها: بإمكانك استبدال هذه العادة بتناول الشاي أو القهوة قليلة السكر