شاب يقتل زميلته في الإمارات.. والسبب؟

جهينة نيوز

أيدت محكمة النقض بأبوظبي في دولة الإمارات، حكما يقضي بمعاقبة شاب آسيوي، بالسجن 7 سنوات، لقيامه بذبح صديقته عمدا، بعد أن أخبرته بنيتها إنهاء العلاقة بينهما، لرغبتها في بدء علاقة جديدة مع زميل لها في العمل، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وتفصيلا: ورد بلاغا ورد للجهات المعنية، يفيد بوقوع جريمة قتل، حيث تبين وفاة فتاة آسيوية، إثر تعرضها لطعنات وذبح بسكين، وإثر تحقيقات تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى مادة حشيش مخدرة.

واعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل، مشيرا إلى أنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالقتيلة منذ 3 أشهر، وعندما علم بنيتها تركه، والارتباط بآخر، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها بسكين كان بحوزته.

وقال الجاني إن الضحية استفزته، وأصرّت على إنهاء العلاقة معه، وأخبرته بأنها ستبدأ علاقة جديدة مع زميل لها في العمل، كان يتقرب لها منذ فترة، ما جعله يشعر بالغيرة والحقد، فقرر قتلها.

وذكرت النيابة، أن المتهم استدرج الفتاة إلى محل إقامتها، وحين تمكن منها، نحرها من رقبتها، وانهال عليها طعناً في أماكن متفرقة من جسدها ما أودى بحياتها.