بالفيديو: "لوك" جديد يظهر به ميسي!

جهينة نيوز

ظهر ليونيل ميسي مساء الجمعة في تدريبات برشلونة دون لحية ليستعيد شكله السابق بعد أيام من الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول.

واعتادت الجماهير رؤية ميسي بلحية طويلة نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه قرر الظهور بشكل مختلف في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة خيتافي على أرضية ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من الليغا الإسبانية.

ويستعد الفريق الكتالوني لملاقاة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الـ25 من الشهر الحالي بعد حسم لقب الدوري الإسباني والتتويج به بشكل رسمي.

يذكر أن برشلونة ودع دوري الأبطال بخسارة مدوية برباعية نظيفة على يد ليفربول في مواجهة إياب نصف نهائي تشامبيونزليغ.