الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران 10 مضافات ل"داعش" في سلاسل جبال حمرين

جهينة نيوز

دمرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية اليوم الأحد 10 مضافات لعناصر "داعش" بعملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين شرقي صلاح الدين.

وقالت مصادر الحشد الشعبي ان قوة من اللواء 88 في الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين ما اسفر عن مقتل ثلاثة انتحارين وتدمير عشر مضافات ل "داعش" تحتوي أحزمة ناسفة وعتادا ومواد غذائية".

يذكر أن الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذان بين الحين والآخر عمليات أمنية في اطار استراتيجية لإنهاء اي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش في المدن المحررة.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي