لبنان ينعي البطريرك صفير

جهينة نيوز

غيب الموت البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 99 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت.

وأصدر المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي بلبنان بيانا نعى فيه البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.

وجاء في بيان بكركي "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

وتابع "بالألم والحزن الشديدين المقرونين بالرجاء المسيحي، يعلن غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خبر وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن. فعند الساعة الثالثة من فجر اليوم، الأحد 12 أيار اسلم الروح بالتسليم المطلق لإرادة الله، منتقلا إلى بيت الآب في السماء، بعد ثلاثية صلاة رافقته في هذا العبور من البيوت والكنائس والأديار وسواها، وبعد أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو".

وانتخب مجلس المطارنة صفير بطريركا في 19 نيسان/أبريل 1986، وهو البطريرك السادس والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة، شغل منصب رئيس لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وشارك في 6 مجامع عامة لسينودوس الأساقفة، وفي جمعية سينودوس الأساقفة الخاصة بلبنان، وسينودس مسيحيّي الشرق الأوسط، وهو عضو مؤسّس لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.

وعين كردينالا عام 1994، ثم عضوا في المجلس الحبري لتفسير النصوص التشريعية وعضوا في المجلس الحبري لراعوية الخدمات.

في أيلول/سبتمبر عام 2000 طالب مجلس المطارنة الموارنة برئاسته بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وباستعادة لبنان لسيادته.

وقام بزيارات رسمية وراعوية إلى الفاتيكان والاتحاد السوفياتي والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وقبرص وألمانيا وأفريقيا الجنوبية ومصر والأردن واستراليا والبرازيل ونيجيريا، وغانا وشاطئ العاج وتوغو وبنين والسنغال وكندا والأرجنتين والمكسيك والأورغواي وبلجيكا وسويسرا والسويد وبريطانيا وقطر وأسبانيا.

وفي مطلع عام 2011 قدم استقالته، طالبا إعفاءه من المهام البطريركية والانصراف إلى التأمل والصلاة.