بورصة الأسبوع الأول من أيار تغلق على 133 مليون ليرة

جهينة نيوز

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار حيث وصلت قيمة التداول إلى 133 مليون ليرة نفذ خلالها صفقة ضخمة واحدة وبحجم تداول 180 ألف سهم موزعة على 1268 صفقة.

هذا وقد أغلقت جلسة تداول نهاية الأسبوع حسبما افادت صحيفة الثورة على حجم تداول قدره 25 ألف سهم موزعة على 52 صفقة بقيمة تداولات بلغت 26 مليون ليرة، وقد تم تنفيذ صفقة ضخمة واحدة لسهم شركة سيرتيل بحجم قدره 5000 سهم بقيمة بلغت 37 مليون ليرة ليصبح إجمالي حجم التداول 30 ألف سهم موزعة على 53 صفقة بقيمة تداولات بلغت 63 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 23 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6072 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.38%.