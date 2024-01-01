أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ١٢/ ٥: يهوا لعب دور الوسيط بين المتخاصمين، لديه متعة الظهور بمظهر قادر على على حل المشاكل، يعرف كيف يقدر يوزع قدره، لا يحب أن يبوح بأسراره، هادئ، واضح، محب للقيام بأعمال خير، يلمس النجاح ضمن عائلته، صديق نادر، غضبه قصير الأمد، سنة ملحة فيها تأسيس طريق للنجاح، يبقى على اطلاع بالتطورات ويكون سيد نفسه، الحظ يخدمه، أحداث ودروس السنة تخدمك كثيرا، معارف جدد يصبحون أصدقاء، سنة للعقارات والاولاد

الحمل: وضع إيجابي ومناسب للجلسات المهمة ومكافأة من حيث لا تدري، تتوضح بعض الأمور الخاصة وتفرح وتنسجم بمحيطك، أجواؤك فيها توسيع دائرة علاقات، بانتقال القمر للعذراء يتغير روتينك وتواجه أمور ضاغطة، تتشابك الواجبات، انتبه لمعالجة أمورك بهدوء، تشعر بالضغط النفسي وتراكم الأعمال وقد تطلب مساعدة

الثور: تغييرات جذرية على صعيد عائلة، تبدو غير مبالي في البداية لكن سرعان ما تشهد تطورات لتنهي مشاكلك العالقة، بانتقال القمر للعذراء الأمور متذبذبة، في المساء ينتظرك دعوة او تستقبل صديق، تهتم لتبادل دعم بينك وبين أحد ما، الحظ لا يتخلى عنك وتلعب دور النافذ في محيطك، تغيير إقامة او اخبار تخص الاولاد

الجوزاء: يوم إيجابي وتلمس غزارة في أفكارك، نهار يحمل اشياء جميلة، لا تضيع الفرص، عطاءك جيد بالمقابلات، بانتقال القمر للعذراء يحصل عندك تصليحات او تستقبل زوار او تدور نقاشات حامية حاول ان تتفاداها، تحمل مسؤولية غلطك

السرطان: نهارك يسير بنفس ثقة أمس، تجني ارباح ومكافآت او تدفع بقضايا متراكمة على صعيد المال، انتبه لأموالك، بانتقال القمر للعذراء اترك مسافة للحركة، قد لا تهدأ وتقوم بزيارات ومقابلات ناجحة

الأسد: بما ان وضعك جيد ووتيرتك حماسة وطاقة ونشاط وبما ان القمر عندك، تشعر ببهجة وعزيمة وغير مبالي بمن يعترض طريقك، تفتح عيونك على فكرة جديدة، بداية النهار حسم وبعد الظهر تلتقط فرص مناسبة علىصعيد امور مالية من برجك لبرج العذراء، تبرع بمناقشة على صعيد الامور المالية والمكاسب

العذراء: لا تتذمر من تراجع نسبة ارباحك وحظوظك وكن حريصا على أوراقك واغراضك، حتى تتمكن وتصمد في وجه الرتابة حتى يصل القمر لبرجك بعد الظهر، اشارات جديدة وتطلعات جديدة، تشعر تدريجيا بالانفراج او خبر سار، يومين مقبلين مشمسين لتنطلق في الهواء الطلق وتفتح صفحات جديدة بوصول القمر لبرجك

الميزان: لا عائق اليوم ولا حدود، اخبار جيدة مناسبات، لقاءات، تضامنك مع الاحبة جيد، لا تصر على معاكسة الظروف، بانتقال القمر للعذراء تضعف حماستك وتضغط على أعصابك، يوميان قادمان فيهما منافسة وخصم قوي، انتبه وكن حذرا، مساء خيبة امل او تاجيل او عرقلة

العقرب: نهار يحمل تجربة صعبة او معقدة، لا تجادل ولا تختلف مع احد من محيطك، تحمل المسؤولية على اكمل وجه لتاخذ جميع التدابير لتحمي استقرارك، مساء تقبل على يومين فيهما انفراج وتفاؤل وتفرح لتجاوب الأصدقاء معك، حاول ان تتكل على دعم الاصدقاء، مساء الجو جيد يساعدك للقاءات والدعوات

القوس: يوم ناجح يجلب المكاسب على انواعها، يوم جيد للاتصالات من بعيد وتطرح مشاريعك بجرأة، بارع باقتناص الفرص، تحاول الاستفادة من الحركة والتواصل والمقابلات، مساء لا تجازف بسلامتك، الاهم ان تحمي علاقاتك مع المسؤولين عنك ومساء مسؤولية جديدة تظهر، تعامل مع غرباء او مسؤولين او سلطة العائلة، تجد فرصة عمل بعد المغيب

الجدي: لا تعرف لماذا تزيد مسؤولياتك وانشغالاتك وخاصة فيما يخص دفع الاموال والفواتير، تستعد نفسيا وماديا للامور الطارئة، لا تسمح لليأس ان يتسلل لقلبك، تحاول ان تفاوض، خلاف على امور مالية، مساء تفكر كيف تنهي اعمالك ومقابلاتك، تغيرات في المكان، اوراق وتوديع

الدلو: شراكة، نهارك متقلب، طباعك متقلبة تجنب النزاعات على انواعها، لا تسمح للشريك ان يضعف أمامك.ظ حاول منع حصول أي مشاكسة، مساء تتحدث عن امور مالية، حاول التدقيق بالتفاصيل، لا توظف اموالك بمشاريع غامضة، راجع حساباتك مساء

الحوت: كن واضحا بأعمالك، لا تسمح للغموض وتراكم العمل ان يسبب لك مشاكل، أكد على مواعيدك انه أعمالك وتفادى اي التباس او تأخير محتمل، مساء تفقد الإيجابية على صعيد شركاءك، لا تنجرف وراء انفعال ولا تعط رأيك، حاول ان تصمد امام الظروف وتسلح نفسك بالقوة حتى لو وجدت العثرات، حاول تعزيز العلاقات مع الاحبة والشركاء