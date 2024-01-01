اعتداء على صحفي تركي معارض لأردوغان أمام منزله

جهينة نيوز:

نُقل صحفي تركي معارض لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء بالضرب أمام منزله من قبل مجهولين.

وأفادت صحيفة “يني شاغ ” التركية المعارضة، بأن من خمسة إلى ستة أشخاص مسلحين بمضارب بيسبول اعتدوا على كاتب العمود فيها، يافوز سليم دميراغ، الليلة الماضية أمام منزله في أنقرة، وذلك بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وأكدت الصحيفة أن الصحفي نقل بعد الاعتداء إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أن حالته جيدة، وهو لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وجاء هذه الحادث على خلفية التوتر السياسي في البلاد، لاسيما بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول وتنظيم عملية اقتراع جديدة، بعد فوز “حزب الشعب” المعارض فيها على حساب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.