التربية تصدر قرارات المقبولين للتعيين بدل المستنكفين من الناجحين في مسابقة للفئة الثانية

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية قرارات المقبولين للتعيين بدل المستنكفين من الناجحين في مسابقة الفئة الثانية المعلن عنها في تشرين الثاني عام 2017.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه يمكن مراجعة ديوانها أو مديريات التربية في المحافظات أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني للاطلاع على أسماء المقبولين للتعيين مبينة أنه بإمكان الراغبين منهم استكمال أوراقهم الثبوتية للتعيين خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرارات.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2017 عن مسابقة لتعيين 7964 عاملاً من الفئة الثانية في مديرياتها بالمحافظات لشغل وظائف معلم حرفة ومدرس مساعد وكاتب ومساعد مهندس ومساعد فني وعامل فني في الإدارة المركزية ومديريات التربية في المحافظات.