نيمار حزم حقائبه.. والعالم ينتظر "أغلى صفقة" في التاريخ

جهينة نيوز

تشير كل التوقعات إلى أن أيام النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تشير إلى أنه بانتظار عرض "قياسي" من أحد كبار أوروبا.

وأوردت صحيفة "سبورت" أن نيمار قد "حزم حقائبه"، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضا هو "الأغلى في التاريخ" من ريال مدريد الإسباني، لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، حسب الصحيفة.

وكانت تقارير أكدت مؤخرا أن نيمار لن يعود إلى برشلونة، ناديه السابق، الأمر الذي دفعه للتفكير جديا في ريال مدريد، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، والذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه في بطولات الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن نيمار يتوق لإنهاء "كابوس" باريس سان جرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.

وجاءت التقارير لتؤكد ان نيمار "متشوق" للعودة إلى الدوري الإسباني، وهو الدوري الذي وصل فيه نيمار للتألق الحقيقي، قبل انتقاله للدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة "صن" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد ينضم هو الآخر لصفوف الفريق "الملكي"، في محاولة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى إعادة هيكلة النادي، الذي عانى كثيرا هذا الموس