الجيش يلتقي النجمة اللبناني في الجولة الأخيرة بكأس الاتحاد الآسيوي

جهينة نيوز

يدخل فريق الجيش الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي المقررة الثلاثاء المقبل بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز أمس قبل جولة من نهايته.

وسيلتقي الجيش في هذه الجولة مع النجمة اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة وعينه على الفوز فقط حيث يتصدر الوحدات الأردني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه الجيش ب9 نقاط ثم هلال القدس الفلسطيني ب8 نقاط ويأتي النجمة اللبناني في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها يلعب ضمن الجولة الأخيرة الوحدات الأردني مع هلال القدس الفلسطيني.

من جهة ثانية يلتقي ممثلنا الآخر في البطولة فريق الاتحاد في هذه الجولة مع النجمة البحريني في مباراة هامشية ضمن المجموعة الثانية بعد خروج الاتحاد رسميا من البطولة بحلوله في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.

ويتأهل في ختام دوري المجموعات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث من البطولة إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا حيث تقام البطولة وفق النظام الجديد الذي اتبعته لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي منذ عامين والذي ينص على فصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.