أسلحة وذخيرة متنوعة وأدوية إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة اليوم خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة.

وأفادت وكالة سانا أن الجهات المختصة عثرت على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة .

وعثرت الجهات المختصة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بعضها أمريكي وإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.