بالفيديو: سلاح الجو الروسي يعترض طائرة أمريكية فوق سوريا

جهينة نيوز

نشر على الانترنت فيديو لاعتراض طائرة أمريكية بدون طيار.

واعترض سلاح الجوي الروسي الطائرة بدون طيار الأمريكية MQ-9 Reaper، ونشر الفيديو على الانستغرام على صفحة maxpower، ويظهر في الفيديو كيف تقترب الطائرة إلى طائرة بدون طيار تحلق أعلى قليلا. وتم تصوير الفيديو من على مسافة قريبة مما يسمح برؤية تفاصيل الطائرة.

وكتب تعليقا على الفيديو: "كو كو، يا صغيري". ولكن الطائرة الأمريكية ليست صغيرة، فباع جناحيها 20 متر. وقادرة على حمل 1700 كيلوغرام ووزنها الأقصى 4760 كيلوغرام.

ولم تقدم وزارة الدفاع تصريحات رسمية، وكذلك معلومات حول مكان وقوع الحادث.