مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي تؤدي إلى استشهاد وإصابة 16 يمنياً

جهينة نيوز

ارتكب تحالف العدوان السعودي على اليمن مجزرة جديدة فجر اليوم بحق أبناء الشعب اليمني استشهد خلالها ثلاثة مدنيين وأصيب 13 آخرون في غارة نفذها طيران العدوان في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في منطقة شليل بمديرية قعطبة بغارة جوية ما أسفر عن سقوط 3 شهداء بينهم امرأتان وأكثر من 13 جريحا معظمهم أطفال.

وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان اليومية بحق اليمنيين منذ أربعة أعوام وسط صمت وتواطؤ دولي.

وفي وقت سابق تعرضت منازل اليمنيين بمدينة قعطبة لقصف صاروخي ومدفعي من قبل المرتزقة ما تسبب في تدمير منزلين واستشهاد وإصابة 8 مواطنين معظمهم أطفال.

وكان سبعة يمنيين استشهدوا في مجزرة نفذها طيران التحالف السعودي في محافظة الضالع جنوب اليمن في السابع والعشرين من نيسان الماضي.