كارول سماحة تكشف عن حصولها على جنسية عربية أخرى!

جهينة نيوز

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن حصولها، على جنسية عربية أخرى منذ فترة قصيرة.

وقالت سماحة خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو"، المذاع على فضائيتي "النهار" و"القاهرة والناس" المصريتان، والمذاع خلال شهر رمضان، إنها حصلت على الجنسية المصرية منذ أسبوعين فقط، موضحة أنها تعيش في القاهرة بعد أن تزوجت منذ 5 سنوات ونصف السنة.

وأكدت، أنها سعيدة وفخورة بالجنسية المصرية، لأنها جنسية زوجها، رجل الأعمال وليد مصطفى، وابنتهما.

وتزوجت كارول سماحة من وليد مصطفى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، وأثمر زواجها عن ابنة هي تالا.