265 مركزاً لتغذية منشآت صناعية وزراعية كهربائياً في درعا

جهينة نيوز

نظراً للنشاط الاقتصادي المتزايد في محافظة درعا بعد التحرير وعلى جميع الصعد الصناعية والحرفية والزراعية وغيرها أخذت شركة كهرباء درعا تستقبل عدداً كبيراً من طلبات المواطنين لتركيب مراكز التحويل الكهربائية الخاصة لغرض تغذية منشآتهم القائمة حديثاً وتلك التي أعيد تأهيلها وإقلاعها بعد توقف دام سنوات بسبب الأزمة.

وأوضح المهندس غسان الزامل- مدير عام شركة كهرباء درعا لـ «تشرين» أنه منذ حلول الاستقرار في كامل أرجاء المحافظة وحتى تاريخه جرى تنفيذ 265 مركز تحويل كهربائي منها 253 مركزاً لمصلحة تغذية المنشآت الصناعية والحرفية والزراعية الجديدة على اختلافها و12 مركزاً للمنشآت الصناعية التي تمت إعادة تأهيلها من قبل أصحابها وأصبحت ضمن الخدمة وتتعدد بين معامل الكونسروة ومناشر الرخام وغيرها، لافتاً إلى أن إجراءات التنفيذ لا تزال مستمرة لطلبات المراكز المقدمة الأخرى بعد إجراء الكشف الميداني واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك حيث يلاحظ وجود إقبال لافت على طلب المراكز منذ مطلع العام الجاري.

من جانب آخر، يذكر أن بعض ضعاف النفوس تمادوا خلال سنوات الأزمة السابقة بالتعدي على المنظومة الكهربائية والاستجرار غير المشروع الأمر الذي زاد من الحمولات والأعطال وتسبب في انقطاعات متكررة وأعباء كثيرة للقيام بأعمال الإصلاح، وبهذا الشأن أوضح المهندس منير القاسم- مدير مراقبة الشبكات أن الشركة تكرس جهودها لقمع المخالفات الواقعة على منظومتها وتمكنت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه من تنظيم 141 ضبطاً بمخالفات الاستجرار غير المشروع وقدرت الكمية المستجرة بموجبها بنحو 2.355 ك.و.س تبلغ قيمتها 61.573 مليون ليرة، مبيناً أن 43 ضبطاً من تلك الضبوط نظمت بمراكز التحويل وهي التي تحوز أكبر كمية استجرار غير مشروع إذ قدرت بنحو 1.863 مليون ك.و.س قيمتها نحو 49.760 مليون ليرة، بينما هناك 16 ضبطاً منها بالاشتراكات غير المنزلية (تجاري وصناعي وغيرهما) قدرت كميتها بنحو 166 ألف ك.و.س قيمتها 6.908 ملايين ليرة وبقية الضبوط نظمت بالاشتراكات المنزلية.

ولجهة الديون بين المهندس عدنان أبو نقطة- مدير التخطيط في الشركة أن ديون القطاع العام تبلغ نحو7.474 مليارات ليرة وديون القطاع الخاص 5.315 مليارات ليرة، وتعمل الشركة على تحصيل تلك الديون وفق الإجراءات القانونية النافذة في هذا المجال.