هل ستتخلى أنقرة حقيقة عن "إس-400" الروسية؟

جهينة نيوز

علقت الإدارة الرئاسية التركية على تقرير الصحيفة الألمانية "بيلد" بأن أنقرة سترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا تحت تهديد فرض عقوبات أمريكية والتدهور اللاحق للوضع الاقتصادي.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألطون: "مصادركم مخطئة. خذوا المعلومات مني: إن شراؤ "إس-400" أمر منتهي".

ووفقًا لمصادر "بيلد" في الأوساط الدبلوماسية بتركيا، زعمت أن أنقرة تعيد النظر في قرار شراء أنظمة "إس-400" من موسكو بسبب التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي في البلاد وانخفاض معدل الليرة. أيضا قد تؤثر العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة على الصفقة مع روسيا.

وقال مصدر دبلوماسي تركي "لن يتم إرسال "إس-400" في يوليو، كما ذكر الرئيس التركي، لأن الحصول عليها سيؤدي إلى فرض عقوبات من جانب واشنطن، وفي ضوء الانخفاض الحالي في سعر الليرة، فإن هذا سيعني انهيارًا اقتصاديًا لتركيا".

يذكر، أنه في نهاية شهر مايو سيصل حوالي 100 جندي تركي إلى روسيا لبدء التدريب على تشغيل أنظمة "إس-400" (تريومف) في أحد المراكز العسكرية الروسية.

في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ستم إرسال المنظومة إلى تركيا حتى يوليو تموز 2019.